உலக செய்திகள்

கனடாவின் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவு கோலில் 6.2 புள்ளிகளாக பதிவு + "||" + Earthquake in British Columbia, Canada: Record magnitude 6.2 on the Richter scale

கனடாவின் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவு கோலில் 6.2 புள்ளிகளாக பதிவு