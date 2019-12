உலக செய்திகள்

ஈரானில் போர் விமானம் தரையில் விழுந்து நொறுங்கியது: விமானியின் கதி என்ன? + "||" + Iran fighter plane crashes: What is the fate of the pilot?

ஈரானில் போர் விமானம் தரையில் விழுந்து நொறுங்கியது: விமானியின் கதி என்ன?