உலக செய்திகள்

உருகுவே நாட்டில் ரூ.7,000 கோடி போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல் + "||" + Over 7,000 crores of drugs seized in Uruguay

உருகுவே நாட்டில் ரூ.7,000 கோடி போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல்