உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் யூத மத விழாவில் மர்ம நபர் திடீர் தாக்குதல்: கத்தியால் குத்தியதில் 5 பேர் படுகாயம் + "||" + Mystery attack on Jewish religious ceremony in America: Five stabbed to death with knives

அமெரிக்காவில் யூத மத விழாவில் மர்ம நபர் திடீர் தாக்குதல்: கத்தியால் குத்தியதில் 5 பேர் படுகாயம்