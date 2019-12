உலக செய்திகள்

புத்தாண்டையொட்டி பட்டாசு வெடிக்க தடை: காட்டுத்தீ பரவுவதை தடுக்க நடவடிக்கை + "||" + New Year Fireworks explode prohibited: Measures to prevent the spread of wildfire

புத்தாண்டையொட்டி பட்டாசு வெடிக்க தடை: காட்டுத்தீ பரவுவதை தடுக்க நடவடிக்கை