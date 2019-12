உலக செய்திகள்

ருமேனியாவில் அறுவை சிகிச்சையின்போது மூதாட்டிக்கு நேர்ந்த விபரீதம் + "||" + An accident involving an elderly woman during surgery in Romania

ருமேனியாவில் அறுவை சிகிச்சையின்போது மூதாட்டிக்கு நேர்ந்த விபரீதம்