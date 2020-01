உலக செய்திகள்

ஈராக்கில் அமெரிக்க தூதரகம் சூறை: ஈரானுக்கு டிரம்ப் பகிரங்க மிரட்டல் + "||" + US embassy in Iraq: Trump's public threat to Iran

ஈராக்கில் அமெரிக்க தூதரகம் சூறை: ஈரானுக்கு டிரம்ப் பகிரங்க மிரட்டல்