உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களில் 11 பேர் சுட்டுக்கொலை + "||" + 11 killed in New Year celebrations in US

அமெரிக்காவில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களில் 11 பேர் சுட்டுக்கொலை