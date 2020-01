உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் 5 வாகனங்கள் அடுத்தடுத்து மோதி பயங்கர விபத்து : 5 பேர் சாவு + "||" + Five vehicles crashes in US, 5 die

