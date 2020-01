உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் தலீபான் தாக்குதலில் அமெரிக்க வீரர்கள் 2 பேர் பலி + "||" + Two US soldiers killed in Taliban attack in Afghanistan

ஆப்கானிஸ்தானில் தலீபான் தாக்குதலில் அமெரிக்க வீரர்கள் 2 பேர் பலி