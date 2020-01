உலக செய்திகள்

இனப்பெருக்க நிகழ்வில் 800 குஞ்சுகளுக்கு தந்தை ஆன 100 வயது ஆமை + "||" + A 100-year-old tortoise who became the father of 800 chicks at the breeding event

இனப்பெருக்க நிகழ்வில் 800 குஞ்சுகளுக்கு தந்தை ஆன 100 வயது ஆமை