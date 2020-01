உலக செய்திகள்

பராகுவே நாட்டில் சிறைச்சாலைக்குள் இருந்து சுரங்கம் அமைத்து தப்பிச் சென்ற 76 கைதிகள் + "||" + 76 Paraguayan detainees escape from a prison in the country

