உலக செய்திகள்

வடகொரியாவில் புதிய ராணுவ மந்திரியாக கிம் ஜாங் குவான் நியமனம் + "||" + Kim Jong Kwan to be the new military minister in North Korea

வடகொரியாவில் புதிய ராணுவ மந்திரியாக கிம் ஜாங் குவான் நியமனம்