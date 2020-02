உலக செய்திகள்

கென்யாவின் முன்னாள் அதிபர் டேனியல் அரப் மோய் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார் + "||" + Former Kenyan President Daniel Arab Moi has passed away due to ill health

கென்யாவின் முன்னாள் அதிபர் டேனியல் அரப் மோய் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார்