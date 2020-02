உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பீதி: ஜப்பானில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சொகுசு கப்பல்; 3,700 பேர் நடுக்கடலில் தவிப்பு + "||" + Japan quarantines 3,700 on cruise ship over new coronavirus

கொரோனா வைரஸ் பீதி: ஜப்பானில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சொகுசு கப்பல்; 3,700 பேர் நடுக்கடலில் தவிப்பு