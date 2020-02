உலக செய்திகள்

‘கொரோனா’ வைரசை கண்டுபிடித்த டாக்டரை நோய் தாக்கியது + "||" + A Chinese doctor was one of the first to warn about coronavirus. He got detained — and infected.

‘கொரோனா’ வைரசை கண்டுபிடித்த டாக்டரை நோய் தாக்கியது