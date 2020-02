உலக செய்திகள்

தொடர்ந்து 4-வது முறையாக செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்தும் முயற்சியில் ஈரான் தோல்வி + "||" + Iran failed to launch satellite for the fourth consecutive time

