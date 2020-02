உலக செய்திகள்

மூளை அறுவை சிகிச்சையின் போது வயலின் வாசித்த பெண் + "||" + Woman plays violin while undergoing brain surgery to ensure musical skills not affected

மூளை அறுவை சிகிச்சையின் போது வயலின் வாசித்த பெண்