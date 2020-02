உலக செய்திகள்

சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுள்ள பணத்தை எரிக்க முடிவு + "||" + China is disinfecting and destroying cash to contain the coronavirus

சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுள்ள பணத்தை எரிக்க முடிவு