உலக செய்திகள்

கம்ப்யூட்டரில் கட், காபி, பேஸ்ட் கட்டளைகளை கண்டுபிடித்த கணினி ஆராய்ச்சியாளர் லாரி டெஸ்லர் மறைவு + "||" + 'Your Workday Is Easier Thanks to His Revolutionary Ideas.' Computer Scientist Who Created 'Copy' and 'Paste' Dies

கம்ப்யூட்டரில் கட், காபி, பேஸ்ட் கட்டளைகளை கண்டுபிடித்த கணினி ஆராய்ச்சியாளர் லாரி டெஸ்லர் மறைவு