உலக செய்திகள்

ஈரான் எல்லையில் நிலநடுக்கம்; துருக்கியில் 7 பேர் பலி + "||" + Turkey says seven killed after quake on Iran border

ஈரான் எல்லையில் நிலநடுக்கம்; துருக்கியில் 7 பேர் பலி