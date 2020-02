உலக செய்திகள்

பிரேசிலில் 5 நாளில் 147 கொலைகள்: போலீசார் வேலை நிறுத்தத்தால் குற்றங்கள் அதிகரிப்பு + "||" + 147 murders in 5 days in Brazil: Crimes increase if police strike

பிரேசிலில் 5 நாளில் 147 கொலைகள்: போலீசார் வேலை நிறுத்தத்தால் குற்றங்கள் அதிகரிப்பு