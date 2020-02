உலக செய்திகள்

அமெரிக்க உளவுப்படைக்கு புதிய தலைவர் - ஜான் ராட்கிளிப்பியை தேர்வு செய்தார் டிரம்ப் + "||" + The new leader of the US intelligence service - Trump chose John Radcliffe

அமெரிக்க உளவுப்படைக்கு புதிய தலைவர் - ஜான் ராட்கிளிப்பியை தேர்வு செய்தார் டிரம்ப்