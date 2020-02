உலக செய்திகள்

50 நாடுகளில் வேகமாக பரவும் கொரோனா வைரஸ் - உலக சுகாதார நிறுவனம் தகவல் + "||" + The coronavirus is the fastest spread in 50 countries - World Health Organization Information

50 நாடுகளில் வேகமாக பரவும் கொரோனா வைரஸ் - உலக சுகாதார நிறுவனம் தகவல்