உலக செய்திகள்

சுலோவாகியா நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஆளும் கட்சி தோல்வி - ஊழலுக்கு எதிரான கட்சி வெற்றி + "||" + The ruling party's defeat in the Slovakia parliamentary election - Party victory against corruption

சுலோவாகியா நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஆளும் கட்சி தோல்வி - ஊழலுக்கு எதிரான கட்சி வெற்றி