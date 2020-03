உலக செய்திகள்

போப் ஆண்டவருக்கு உடல்நலக்குறைவு: தொடர்ந்து 3-வது நாளாக மக்கள் சந்திப்பு ரத்து + "||" + Pope Francis is sick and cancels appointments for the third consecutive day

