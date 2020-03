உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவின் அலாஸ்கா மாகாணத்தில் நிலநடுக்கம் - ரிக்டர் அளவுகோலில் 5.8 புள்ளிகளாக பதிவு + "||" + Earthquake in Alaska, US - Record 5.8 points on the Richter Scale

அமெரிக்காவின் அலாஸ்கா மாகாணத்தில் நிலநடுக்கம் - ரிக்டர் அளவுகோலில் 5.8 புள்ளிகளாக பதிவு