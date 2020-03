உலக செய்திகள்

அமைதி ஒப்பந்தம் மூலம் தலீபான்களிடம் அமெரிக்கா சரண் அடைந்து விட்டது - ஈரான் கருத்து + "||" + US reaches out to Taliban through peace deal - Comment on Iran

அமைதி ஒப்பந்தம் மூலம் தலீபான்களிடம் அமெரிக்கா சரண் அடைந்து விட்டது - ஈரான் கருத்து