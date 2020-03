உலக செய்திகள்

எகிப்து நாட்டில் முன்னாள் படை அதிகாரியை தூக்கில் போட்டனர் : தீர்ப்பு வந்த 2 நாளில் தண்டனை நிறைவேற்றம் + "||" + Former army officer hanged in Egypt: The sentence will be executed within 2 days of the verdict

