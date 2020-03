உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் வேகமாக பரவும் கொரோனா வைரஸ்: 2 மாகாணங்களில் அவசர நிலை பிரகடனம் + "||" + The fastest spreading coronavirus in the United States: Emergency declaration in 2 states

அமெரிக்காவில் வேகமாக பரவும் கொரோனா வைரஸ்: 2 மாகாணங்களில் அவசர நிலை பிரகடனம்