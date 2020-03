உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தான் எதிர்கட்சி தலைவர் பங்கேற்ற கூட்டத்தில் தாக்குதல் - 32 பேர் பலி + "||" + 32 dead in Kabul attack on ceremony attended by Afghan presidential candidate Abdullah

