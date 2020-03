உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் கொரோனா சோதனை கருவிகளுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு + "||" + Severe shortage of Corona test equipment in the United States

அமெரிக்காவில் கொரோனா சோதனை கருவிகளுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு