ஒரு லட்சத்தை தாண்டியது கொரோனா பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை

உலக செய்திகள்

ஒரு லட்சத்தை தாண்டியது கொரோனா பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை + "||" + Coronavirus Cases Sense of crisis deepens in U.S. as worldwide cases approach 100,000

ஒரு லட்சத்தை தாண்டியது கொரோனா பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை