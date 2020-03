உலக செய்திகள்

கொரோனா கண்காணிப்பு முகாமாக இயங்கிவந்த ஓட்டல் இடிந்து விழுந்து விபத்து: பலி எண்ணிக்கை 10 ஆக உயர்வு + "||" + The crash of a hotel run by the Corona watchdog: Death toll rises to 10

கொரோனா கண்காணிப்பு முகாமாக இயங்கிவந்த ஓட்டல் இடிந்து விழுந்து விபத்து: பலி எண்ணிக்கை 10 ஆக உயர்வு