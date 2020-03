உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு இத்தாலியில் ஒரே நாளில் 168 பேர் பலி + "||" + Coronavirus: Death toll in Italy increases by 168 in one day

கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு இத்தாலியில் ஒரே நாளில் 168 பேர் பலி