உலக செய்திகள்

ருவாண்டாவில் கொரோனா தாக்கிய முதல் நோயாளி: மும்பையில் இருந்து சென்ற இந்தியர் + "||" + Indian National Who Flew from Mumbai is Rwanda’s First Coronavirus Patient

ருவாண்டாவில் கொரோனா தாக்கிய முதல் நோயாளி: மும்பையில் இருந்து சென்ற இந்தியர்