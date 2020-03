உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் அல்கொய்தாவுக்கு ஆள் எடுப்பு: தலீபான்களை தன்வசப்படுத்துகிறது + "||" + Al Qaeda recruitment in Afghanistan: Makes the Taliban own

ஆப்கானிஸ்தானில் அல்கொய்தாவுக்கு ஆள் எடுப்பு: தலீபான்களை தன்வசப்படுத்துகிறது