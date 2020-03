உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்ட 90 சதவீதம்பேர் குணமடைந்ததாக சீனா தகவல் + "||" + China reports that 90 percent of people infected with the corona virus have recovered

கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்ட 90 சதவீதம்பேர் குணமடைந்ததாக சீனா தகவல்