உலக செய்திகள்

ஜெர்மன் பிரதமர் ஏஞ்சலா மெர்க்கலுக்கு கொரோனா பாதிப்பு இல்லை + "||" + Merkel's contact with a coronavirus-positive doctor was only brief, says chief of staff.

ஜெர்மன் பிரதமர் ஏஞ்சலா மெர்க்கலுக்கு கொரோனா பாதிப்பு இல்லை