உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பில் அமெரிக்கா முதல் இடம் பிடித்தது; செயற்கை சுவாச கருவிகள், முக கவசங்களுக்கு தட்டுப்பாடு + "||" + America ranked first in coronavirus infection; Artificial breathing apparatus, shortage for face shields

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பில் அமெரிக்கா முதல் இடம் பிடித்தது; செயற்கை சுவாச கருவிகள், முக கவசங்களுக்கு தட்டுப்பாடு