உலக செய்திகள்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட கனடா பிரதமரின் மனைவி குணமடைந்தார் + "||" + The wife of the Prime Minister of Canada who was affected by the coronation has healed

