உலக செய்திகள்

அரசியல் கைதிகளின் சடலங்களை பயிர்களுக்கு உரமாக பயன்படுத்தும் வடகொரியா + "||" + North Korea ‘is using the bodies of political prisoners as FERTILISER to grow crops for guards’, former captive claims

அரசியல் கைதிகளின் சடலங்களை பயிர்களுக்கு உரமாக பயன்படுத்தும் வடகொரியா