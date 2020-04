உலக செய்திகள்

அடுத்த சில நாட்களில் உலக அளவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு 10 லட்சத்தை தாண்டும் - உலக சுகாதார அமைப்பு + "||" + Coronavirus cases would hit one million mark in next few days, says WHO

அடுத்த சில நாட்களில் உலக அளவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு 10 லட்சத்தை தாண்டும் - உலக சுகாதார அமைப்பு