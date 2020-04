உலக செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்புக்கான் தடுப்பூசி எப்போது பயன்பாட்டுக்கு வரும்? + "||" + coronavirus vaccine UN Experts say a quick approval could be risky

கொரோனா பாதிப்புக்கான் தடுப்பூசி எப்போது பயன்பாட்டுக்கு வரும்?