உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் பலி 10 ஆயிரத்தை நோக்கி செல்கிறது: “கொரோனாவுக்கு மலேரியா மருந்தை முன்னரே பயன்படுத்தாதது வெட்கம்” - டிரம்ப் புலம்பல் + "||" + Kills 10 thousand in the US: "The malaria medication before Corona Unused Shame" - Trump laments

அமெரிக்காவில் பலி 10 ஆயிரத்தை நோக்கி செல்கிறது: “கொரோனாவுக்கு மலேரியா மருந்தை முன்னரே பயன்படுத்தாதது வெட்கம்” - டிரம்ப் புலம்பல்