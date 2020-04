உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் கொரோனா பரவலுக்கு 5ஜி நெட்வொர்க் காரணமா? - செல்போன் கோபுரங்களை மக்கள் கொளுத்தினர் + "||" + Is 5G network responsible for corona spread in the UK? - People burn cell phone towers

இங்கிலாந்தில் கொரோனா பரவலுக்கு 5ஜி நெட்வொர்க் காரணமா? - செல்போன் கோபுரங்களை மக்கள் கொளுத்தினர்