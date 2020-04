உலக செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு லண்டன் ஆஸ்பத்திரியில் தீவிர சிகிச்சை பெறும் போரிஸ் ஜான்சனுக்கு உதவ டிரம்ப் முன்வந்தார் + "||" + Trump has offered to help Boris Johnson, who receives intensive care at the London Hospital for Corona

