உலக செய்திகள்

அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தல் : வேட்பாளருக்கான போட்டியிலிருந்து விலகினார் பெர்னி சாண்டர்ஸ் + "||" + Bernie Sanders drops out of US presidential race, clears way for Joe Biden to Democratic nomination

அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தல் : வேட்பாளருக்கான போட்டியிலிருந்து விலகினார் பெர்னி சாண்டர்ஸ்