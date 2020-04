உலக செய்திகள்

நாங்கள் அரசியல் செய்யவில்லை உலகசுகாதார அமைப்புதான் அரசியல் செய்கிறது - டொனால் டிரம்ப் + "||" + Trump Confirms US ‘Holding Back’ Funding for WHO

நாங்கள் அரசியல் செய்யவில்லை உலகசுகாதார அமைப்புதான் அரசியல் செய்கிறது - டொனால் டிரம்ப்