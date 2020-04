உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவுக்கு ஹைட்ராக்சிகுளோரோகுயின் மாத்திரைகள் ஏற்றுமதி “மோடி செய்த உதவியை மறக்க மாட்டோம்” - டிரம்ப் நெகிழ்ச்சி + "||" + Trump will not forget Modi's help in exporting hydroxychloroquine tablets to the US

அமெரிக்காவுக்கு ஹைட்ராக்சிகுளோரோகுயின் மாத்திரைகள் ஏற்றுமதி “மோடி செய்த உதவியை மறக்க மாட்டோம்” - டிரம்ப் நெகிழ்ச்சி